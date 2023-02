Bruce Willis è affetto da demenza frontotemporale. È stata l’ex moglie della star hollywoodiana, intervenendo con un lungo post su Instagram, a rendere nota la patologia che affligge Willis oramai da tempo. Nella primavera del 2022 le condizioni di salute della star di Trappola di Cristallo erano improvvisamente degenerate in frequenti episodi di afasia che ne avevano definitivamente bloccato la carriera e soprattutto inibito una vita quotidiana normale. “Volevamo aggiornarvi sul nostro amato marito, padre e amico visto che ora abbiamo una comprensione più profonda di quello che sta vivendo”, ha scritto la Moore in un post con una bella foto di Willis a fianco. “Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce nella primavera 2022, le sue condizioni sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: la demenza frontotemporale (nota come FTD). Purtroppo, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce affronta. Sebbene questo sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”. La demenza frontotemporale è una malattia che colpisce principalmente la parte frontale e laterale del cervello e causa un comportamento anormale dell’individuo che investe in misura variabile la sua personalità, il linguaggio e il movimento. Molti sintomi vengono spesso confusi con l’Alzheimer o con la Sclerosi Multipla. Al momento non esistono cure per rallentare la progressione di questa malattia.