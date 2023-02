di Luca Pecoraro

Ognuno di noi ha una alta opinione di sé e delle proprie idee. Pertanto troviamo fastidiosa l’idea di essere stati presi in giro. Va detto però che più il ministro Carlo Nordio colleziona scivoloni più diventa difficile continuare a credere al caso e non maturare la convinzione che ci sia del dolo. Se l’unico modo che avesse trovato Giorgia Meloni per tenere a bada i suoi alleati di governo (particolarmente “sensibili” sul tema Giustizia) fosse quello di mettere in campo un qualcuno con l’unico scopo di fare dichiarazioni estreme di essere smentito subito dopo?

Di perseverare così tanto nell’errare da indurre perfino il sopito popolo italico a una presa di posizione, come fu per il famoso “decreto salvaladri”. Presa di posizione che fornirebbe un alibi perfetto per non attuare le riforme volute dal resto della compagine di governo. Nordio è la figura ideale per questo ruolo. Come insegna il dottor Piercamillo Davigo, i giudici “crescono” al riparo dalla ricerca del consenso e chi meglio di un ex giudice può incarnare il ruolo di bersaglio per il pubblico ludibrio.

Come scritto poco sopra, il volume di dichiarazioni inappropriate e smentite nel giro di un nulla è tale da lasciare almeno un dubbio. Nel caso, chapeau. Riflettendoci meglio, si tratta di dubbio o forse una disperata speranza?

Per sottoscrivere la petizione per cacciare il ministro della Giustizia clicca qui

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!