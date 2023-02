Controreplica del senatore del M5s, Roberto Scarpinato, all’intervento pronunciato “a titolo personale” ieri in Aula dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il quale ha bollato come ‘fantomatica’ la trattativa Stato-mafia, a suo dire, “smentita dalla Corte di Cassazione”, ha accusato l’ex magistrato di “strane frequentazioni con Palamara” e di un “atteggiamento del tutto folle nei confronti delle istituzioni”, citando Giorgio Napolitano. Scarpinato non ha risposto subito all’attacco perché il gruppo del Movimento 5 stelle era uscito dall’Aula dopo le parole del senatore Balboni.

Intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, Scarpinato, che ribadisce la sua posizione sul caso Donzelli e sul Guardiasigilli Carlo Nordio, replica punto per punto: “Renzi è un personaggio incredibile. Nel suo intervento ha detto che la Cassazione ha annullato la sentenza sulla trattativa Stato-mafia. Ma tutti gli italiani sanno che la Cassazione non si è ancora pronunciata. E per di più non sa che la Corte d’Appello ha confermato che la trattativa c’è stata e che ci sono state gravissime deviazioni istituzionali. Davvero non riesco davvero a capire cosa passi per la testa di Renzi”.

Il senatore smonta poi le altre due accuse di Renzi: “Ha detto che dovrei parlare delle mie frequentazioni con Palamara. Dunque, c’è stata una indagine enorme in cui sono state divulgate chat dove centinaia di magistrati parlavano con Palamara. Non c’è una sola chat in cui io e Palamara parliamo. Non l’ho mai incontrato e le uniche volte in cui Palamara mi cita, parla malissimo di me, il che mi rendo orgoglioso. Renzi ha anche detto che dovrei ricordarmi di D’Ambrosio. Renzi non sa che, quando sono state disposte quelle intercettazioni, io ero in un altro ufficio della Procura generale di Palermo. E quindi non le ho disposte io. Allora, quando un antagonista politico ti critica, va bene. Ma se dice delle cose che non stanno né in cielo, né in terra, io resto allibito e mi dico: ‘Ma dove sono finito?'”.