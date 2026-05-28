Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 19:01

Tesoretto Messina Denaro, Meloni esulta: “Lo Stato c’è”. E annuncia: “I beni saranno utilizzati per sicurezza stazioni”

di Redazione Politica
"Si tratta dell’ennesimo duro colpo assestato, durante questo governo, alla mafia", si legge nella nota
Tesoretto Messina Denaro, Meloni esulta: “Lo Stato c’è”. E annuncia: “I beni saranno utilizzati per sicurezza stazioni”
Icona dei commenti Commenti

Prima ringrazia la Guardia di Finanza con un post sui social, poi invia una nota insieme al ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Giorgia Meloni definisce il sequestro alla mafia di oltre 200 milioni di euro “un colpo pesante alla criminalità organizzata, che dimostra ancora una volta quanto la lotta alla mafia sia e resti una priorità di questo Governo“. Dopo gli interventi di diversi esponenti di Fdi è la stessa premier a commentarel’operazione coordinata dalla procura di Palermo: “Lo Stato c’è“, assicura Meloni.

La presidente del consiglio collega così l’inchiesta che ha portato a tre arresti con l’attività del suo Esecutivo, provando a mettere il cappello sul risultato. “Si tratta dell’ennesimo duro colpo assestato, durante questo governo, alla mafia, che consente di recuperare proventi derivanti da attività di narcotraffico prosperate sotto l’egida di Cosa Nostra e, tra gli altri boss, di Matteo Messina Denaro, si legge nella nota. La presidente del Consiglio e il ministro Giorgetti spiegano che “il Governo ribadisce il proprio impegno a destinare i capitali recuperati a misure volte ad aumentare la sicurezza dei cittadini“. Per questo annunciando che “le liquidità sequestrate nell’odierna operazione giudiziaria” potranno essere “ripartite tra le amministrazioni competenti già dal prossimo anno, per essere destinate al potenziamento dell’azione delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presìdi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione