Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Prima ringrazia la Guardia di Finanza con un post sui social, poi invia una nota insieme al ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Giorgia Meloni definisce il sequestro alla mafia di oltre 200 milioni di euro “un colpo pesante alla criminalità organizzata, che dimostra ancora una volta quanto la lotta alla mafia sia e resti una priorità di questo Governo“. Dopo gli interventi di diversi esponenti di Fdi è la stessa premier a commentarel’operazione coordinata dalla procura di Palermo: “Lo Stato c’è“, assicura Meloni.

La presidente del consiglio collega così l’inchiesta che ha portato a tre arresti con l’attività del suo Esecutivo, provando a mettere il cappello sul risultato. “Si tratta dell’ennesimo duro colpo assestato, durante questo governo, alla mafia, che consente di recuperare proventi derivanti da attività di narcotraffico prosperate sotto l’egida di Cosa Nostra e, tra gli altri boss, di Matteo Messina Denaro“, si legge nella nota. La presidente del Consiglio e il ministro Giorgetti spiegano che “il Governo ribadisce il proprio impegno a destinare i capitali recuperati a misure volte ad aumentare la sicurezza dei cittadini“. Per questo annunciando che “le liquidità sequestrate nell’odierna operazione giudiziaria” potranno essere “ripartite tra le amministrazioni competenti già dal prossimo anno, per essere destinate al potenziamento dell’azione delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presìdi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie”.