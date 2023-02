Bagarre in Aula al Senato durante l’intervento di Alberto Balboni sul caso Cospito. L’opposizione ha chiesto di censurare gli attacchi del senatore di Fratelli d’Italia al centrosinistra. Ma di fronte al fatto che il presidente La Russa ha rivendicato la possibilità di tutti di intervenire, i dem si sono alzati per andarsene dall’Aula in protesta. Poco prima, nel suo intervento sull’informativa di Nordio, Balboni aveva accusato gli esponenti dem; “Ma non vi rendete conto che andando in carcere a trovare Cospito avete aperto una voragine alla mafia? Io sono d’accordo che si possa andare in carcere. Ma perché dopo avete fatto una conferenza stampa criticando il 41 bis? Avete aperto una voragine perché la madre di tutte le battaglie della mafia” aveva detto. “Abbiamo abbandonato l’Aula perché nuovamente Fdi dice che magari anche involontariamente noi abbiamo contribuito a creare tutto quello che c’è stato. Noi ci siamo indignati, siamo arrabbiati, non si devono permettere ed hanno esagerato” ha spiegato all’Adnkronos Simona Malpezzi, senatrice Pd, dopo aver abbandonato l’Aula con gli altri senatori del Partito democratico. “Noi abbiamo chiesto al ministro Nordio di ritirare le deleghe al suo sottosegretario. Iniziamo da Delmastro, di cui Nordio deve assumersi la responsabilità”, ha concluso