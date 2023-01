“Diciamoci la verità, ci siamo sentite profondamente umiliate quando la prima donna presidente del Consiglio è stata Giorgia Meloni, ma ora un po’ di orgoglio. Elly Schlein può riscattare le donne di sinistra dall’onta subita con la forza del Noi e della sorellanza”. A rivendicarlo è stata Livia Turco, durante un intervento, appassionato e molto applaudito da una platea in gran parte composta da giovani, nel corso di un’iniziativa elettorale del comitato laziale che sostiene Schlein per la segreteria Pd.

“Meloni ha nel simbolo del suo partito quella fiamma che è sempre stata contro tutte le lotte delle donne. Lo vogliamo dire, lo vogliamo dire?”, ha più volte ripetuto Turco, tra ovazioni e applausi. Per poi lodare la stessa Schlein per la sua chiarezza su temi come lavoro e immigrazione: “Spesso il mio partito si è mostrato inadeguato, ma quando tu parli di ius soli, di cambiare i rapporti con la Libia e di salvare i migranti, tu sei credibile“. E ancora: “È il momento di dare fiducia alla generazione della precarietà che non vede più un futuro, a una donna che ha il coraggio di scendere in campo”.