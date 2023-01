Sfreccia e “vola” a 301 km all’ora sull’Autofiori, all’altezza di Sanremo, con una sola mano perché l’altra è impegnata a tenere il telefonino con cui filma il tachimetro e la strada. Poi ha preso il filmato e l’ha pubblicato su un canale Instagram dove dei bolidi tedeschi di grossa cilindrata vanno a velocità estreme in autostrada. Ma non ha considerato che in quel tratto dell’Autofiori la velocità massima consentita è di 120 km/h. La velocità massima raggiunta dal guidatore è di 301 chilometri all’ora, l’auto usata: una Mercedes Amg E63S, 612 cavalli.