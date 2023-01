“Sto bene. Sto lavorando tanto nella campagna elettorale per le elezioni regionali e ci sono ancora molte cose da fare per la nostra Italia. Io non mi tiro indietro. Sto abbastanza bene, la ringrazio. In verità sono stato perseguitato per qualche tempo da dolori di schiena che però credo siano in fase di guarigione. Anche perché devo dirle che l’impegno elettorale per me ha un effetto taumaturgico”. Così ha detto Silvio Berlusconi intervistato in diretta a Dritto e Rovescio da Paolo Del Debbio, su Rete 4. Il leader di Forza Italia ha parlato per la prima volta delle sue condizioni di salute, spiegando di aver sofferto di recente di mal di schiena. Un dolore che, neanche a dirlo, è stato spazzato via dalla determinazione con cui si è gettato a capofitto – ancora una volta, nonostante i suoi 86 anni di cui 29 trascorsi in politica – nell’ennesima campagna elettorale, quella per le prossime elezioni regionali. “Siamo alla vigilia di elezioni nelle due regioni più importanti d’Italia e io sono come sempre schierato il prima fila per la campagna elettorale. Non ho certo tempo di essere malato, e i dolori in effetti vanno molto meglio”, ha sentenziato l’ex Cavaliere.