I cani, sono da sempre i migliori amici dell’uomo. Leali e fedeli, decidono di stare accanto al proprio padrone finché morte non li separi. Ed è letteralmente quello che è successo in questi giorni ad un giovane meticcio che sta soffrendo il lutto per la morte della sua anziana padrona. Ma a dargli conforto ci stanno pensando i della sua nuova famiglia, che l’hanno accolto con amore. Un video commovente che sta macinando milioni di visualizzazioni su TikTok.

“Quando dici a tua nonna che ti prenderai cura del suo cane quando morirà..”, scrive l’utente @kylo.gsd accanto al video in cui mostra come ha mantenuto la promessa fatta a sua nonna. La ragazza, nipote della donna scomparsa, aveva già con sé due cani, Kylo un pastore tedesco e Vision un cocker spaniel, ma non ha esitato un attimo ad accogliere anche Stormy, il cagnetto della nonna. E lo stesso hanno fatto i due animali. Così, nel secondo video pubblicato, la ragazza mostra la commovente scena del pastore tedesco che consola il nuovo arrivato: “Non riesco a esprimere quanto mi scaldi il cuore che Kylo porti tanto conforto a Stormy”. Nelle immagini si vede, infatti, il meticcio accoccolato sulla pancia del nuovo amico, il pastore tedesco, con due occhioni che farebbero commuovere anche i cuori più duri. Una sensibilità che solamente i cani possono avere e che è impossibile ignorare.