“Purtroppo anche nella nostra maggioranza ci sono esponenti che non studiano a fondo la materia prima di potersi esprimere. Io invece sono molto attenta a capire e a studiare le cose. Tutta questa narrazione che si sta facendo sul prezzo alto della benzina non è giustificata. C’è una campagna contro il governo che può anche starci da parte dell’opposizione, ma alla quale si sono accodati grandi giornali, tv, radio. Ma studiate. Dovete spiegarmi voi perché state facendo questa campagna”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè risponde al conduttore di 24 Mattino (Radio24), Simone Spetia, che le chiede ragguagli sulla situazione caotica relativa al caro benzina.

Santanchè premette: “Vorrei ricordare che col governo Monti nel 2012 il prezzo della benzina era 1,80. Col governo Renzi, nel marzo del 2014, era 1,80. L’altro ieri era 1,812. Col governo Draghi, che pure aveva tagliato le accise, il 27 giugno scorso il prezzo medio della benzina era 2,73 (in realtà 2,073 ndr) e il 18 luglio era 1,988. Noi abbiamo fatto una scelta politica e la rivendico, perché nella nostra visione è prevista l’eliminazione strutturale delle accise, ma per fare questo dobbiamo far crescere il paese”.

La ministra si pronuncia poi sulla protesta dei benzinai: “Mi dispiace che facciano sciopero. La loro maggioranza si sta comportando bene ma, come sempre, qualche furbetto c’è. Io non capisco quale sia la cosa sbagliata della nostra decisione. Abbiamo semplicemente detto che, oltre al prezzo della tua pompa di benzina, per trasparenza tu devi esibire il prezzo medio giornaliero e non settimanale. Ma scusate – continua – è una questione di trasparenza. Io non so chi sia contro la trasparenza. Ripeto, mi dispiace molto questo atteggiamento dello sciopero. Salvini e altri esponenti di Fratelli d’Italia hanno gridato alla speculazione? Non mi risulta. Non c’è nessuna tensione nella nostra maggioranza. Decidiamo insieme e rivendichiamo con orgoglio le nostre scelte”.