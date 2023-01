Cadute a raffica, incidenti sfiorati, decine e decine di persone accalcate sul pendio. Sono diventati virali diversi video che arrivano da Ischgl, nota località austriaca, che mostrano la difficoltà di sciatori e sciatrici al rientro, dopo le 16, dalle piste. Ischgl è famosa per gli après-ski e per il divertimento – molto spesso alcolico – garantito dai numerosi locali e rifugi. Nel marzo del 2020 proprio da lì partì un focolaio Covid che si diffuse in Europa.