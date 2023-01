Sono quasi 900mila le persone che, tra Instagram e TikTok, seguono Olivia Messina, meglio conosciuta come ‘OliviasWorld95’. “L’influencer delle taglie forti“, si definisce lei stessa sui social, dov’è solita pubblicare video in cui si trucca o prova vestiti. Hanno parlato di lei non solo alcune testate italiane, ma anche straniere. Come riportato da Leggo, infatti, l’influencer che vive a Toronto di recente avrebbe risposto ad alcuni hater che la offendevano, dicendo: “La lingerie per adolescenti mi aiuta a sentirmi più me stessa”. Della serie: “Fatevi i fatti vostri, io sto bene così”. Purtroppo si sa, esporsi sui social comporta anche questo, ma Olivia non si è mai fatta abbattere, potendo contare comunque anche sull’affetto di molti fan: “Sei la perfezione”, “Wow! Amo la sicurezza che hai di te”, “Sei una dea assoluta”. Solo ieri 10 gennaio, invece, il Daily Mail ha parlato di lei in merito ad un suo video (che risale in realtà allo scorso giugno) in cui indossava una divisa per lei speciale. Si trattava di quella della catena di ristoranti americani Hooters: “Ho sempre desiderato fare la cameriera da Hooters. Vorresti delle patatine fritte?”, si legge nella didascalia del video. “No”, la risposta secca di un utente. “Io ci andrei solo per vederti”, il commento di un altro. E ancora pareri discordanti sotto ai suoi contenuti: “I tuoi capelli, il tuo make-up, la tua bellezza e sicurezza… è tutto perfetto. Sei una delle mie influencer preferite di TikTok“, “Io ho sempre desiderato diventare un astronauta e andare sulla Luna. Come vedi abbiamo entrambi due obiettivi irrealizzabili”. Un’altra persona ha scritto: “Vai a mangiare un’insalata o qualcosa del genere. Non ce la farai a 50 anni se continui così”. Lei? Se ne frega. Tanto che nel video successivo, sempre con lo stesso outfit, senza troppi giri di parole ha alzato il dito medio.

Non le manda a dire neanche alla stampa britannica, contro cui si è scagliata attraverso una Instagram story pubblicata ieri: “Breaking news. La stampa inglese è ossessionata da me“, il suo commento riportando gli screenshot di due articoli del Daily Mai che parlavano di lei. E a chi le ha chiesto se sia vero che pesa 145kg e che dovrebbe andare in palestra, lei ha risposto: “Se siamo grassi non vuol dire che non ci alleniamo“, le sue parole mentre si esercita su un macchinario sportivo. È importante, infatti, che i social vengano utilizzati per lanciare messaggi positivi, specialmente da parte degli influencer molto seguiti e soprattutto su TikTok, dopo giovanissime (e giovanissimi) trascorrono molto del proprio tempo. Perché body-positive e salute devono percorrere gli stessi binari. E non solo TikTok. Olivia, infatti, oltre alle partnership con alcuni brand sui social, è attiva anche su Patreon, piattaforma dedicata alla pubblicazioni di contenuti con un guadagno in forma di abbonamento. Il caso di Olivia: 16,50 euro al mese (più IVA) per abbonarsi al suo canale. Di che tipo? Basta leggere la sua biografia per capirlo: “Cose che non puoi vedere sui miei social media. Contenuti troppo hot per te”.