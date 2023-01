Sembra assurdo ma anche la regina del web, Chiara Ferragni, si prende una pausa da quella che è sempre stata parte integrante del suo lavoro: i social.

La social detox ha colpito hanno l’imprenditrice digitale che ha voluto informare della decisione presa i suoi 28 milioni di follower. Il motivo? Lo spiega lei stessa pubblicando alcune storie Instagram. Dopo il classico ‘ciao guys’ ecco la spiegazione: “Scusate ma questi giorni saranno incasinatissimi perché stiamo lavorando a mille progetti, tra cui anche Sanremo, aiuto, quindi magari sarò un pochino meno su Instagram, cerco di tenervi aggiornati però sarà un mese super intenso e non vedo l’ora”.

Una pausa, la sua, presa quindi per “cause di forza maggiore”. Con la nuova edizione di Sanremo 2023 alle porte, che la vede come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata, gli impegni si moltiplicano. Dovendo fare una scelta, ciò che evidentemente può essere messo in standby sono proprio i social. Ferragni ha poi ringraziato i numerosi fan che le sono sempre accanto dicendo: “Comunque vi amo. Sono gasata, speriamo di avere questo mood anche per Sanremo ed è bello essere tornati a lavoro, essere tornati in ufficio e riprendere in mano tutto. E vi voglio bene e grazie di seguirmi sempre e di supportarmi e per tutto l’amore che mi fate sentire sempre“.