Un caccia Eurofighter dell’Aeronautica militare è precipitato nella zona di Guarrata, a Marsala, in località Locogrande: è in questa zona del litorale che si stanno concentrando le ricerche del pilota che è riuscito a lanciarsi fuori dal mezzo prima dello schianto. L’uomo è stato trovato vivo e subito trasportato in ospedale. Il velivolo, di stanza nell’aeroporto di Trapani Birgi, è sparito dai radar della torre di controllo, interrompendo il contatto, mentre era in fase di avvicinamento alla pista d’atterraggio. Fonti dello scalo civile confermano la notizia aggiungendo che nella zona sono in corso ricerche anche con l’ausilio di un elicottero. Il velivolo monoposto è caduto intorno alle 18.30 mentre era di rientro da una missione addestrativa, fa sapere l’Aeronautica: per cause al momento non note è precipitato al suolo nel pomeriggio di oggi a circa cinque miglia a sud-est della base aerea di appartenenza. All’aeroporto civile Vincenzo Florio è scattato il protocollo di sicurezza in accordo con le autorità militari e le piste sono state chiuse al traffico. Buona parte dei voli diretti a Trapani Birgi sono stati dirottati all’aeroporto di Palermo. Tra questi un volo proveniente da Roma Fiumicino e uno da Pantelleria.

L’Eurofighter è un caccia di ultima generazione e si tratta del più avanzato aereo da combattimento sviluppato in Europa: l’inserimento di questi velivoli nel servizio d’allarme nazionale, garantito dai reparti dell’Aeronautica Militare per la Difesa Aerea 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, permette di fornire una maggiore capacità a quel complesso dispositivo che, in pochi minuti, assicura il decollo dei caccia per intercettare e identificare qualunque traccia aerea sospetta rilevata dai radar. Il 37esimo Stormo è uno dei reparti dell’Aeronautica Militare che assicura la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale grazie a un sistema di radar, velivoli e sistemi missilistici, integrato sin dal tempo di pace con quelli degli altri paesi appartenenti alla Nato.