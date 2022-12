Scade il termine per la segnalazione degli emendamenti alla manovra. Sono 250 quelli segnalati dall’opposizione, a cui si aggiungono i 200 della maggioranza. Il centrosinistra punta a mettere in difficoltà il governo Meloni su condono e lotta all’evasione, con ad esempio proposte di modifica alla legge di bilancio per subordinare la “tregua fiscale” a una verifica delle condizioni del contribuente. Oppure per potenziare l’incrocio delle banche dati e l’efficacia dei pignoramenti nei confronti di chi ha debiti con il fisco. La maggioranza invece cerca altre misure di bandiera, come quella lanciata dal presidente del Senato Ignazio La Russa che propone una “mini naja volontaria di quaranta giorni” con “incentivi per chi aderisce”. Lo scontro però nelle ultime ore si è consumato soprattutto sull’emendamento del presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, su 18app (il bonus per i 18enni). Le opposizioni hanno accusato il deputato Fdi di voler abolire 18app e alla fine è arrivata la retromarcia: “L’emendamento verrà riformulato in modo da dare continuità alla Carta, però con i cambiamenti che condivideremo con il ministero”, ha detto lo stesso Mollicone all’Ansa. Per ora, il suo emendamento che prevede l’abrogazione della carta elettronica 18app è tra quelli segnalati da Fratelli d’Italia. Dovrà essere modificato in Commissione o in Aula.

I 450 emendamenti – Il termine per la segnalazione delle proposte di modifica alla legge di Bilancio era stato fissato per oggi alle 17. Degli oltre 3mila emendamenti presentati entro la scadenza di mercoledì scorso, 1000 sono stati quelli giudicati inammissibili dalla commissione Bilancio della Camera. Sono invece 200 gli emendamenti segnalati dalla maggioranza, secondo quanto si apprende: 95 saranno di FdI, 55 della Lega, 40 di FI e 10 di Noi Moderati. Tra le proposte segnalate da Fratelli d’Italia, oltre alla sospensione del payback per le imprese sanitarie, anche l’aliquota agevolata per il gasolio agricolo e la proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14. Fondi per le materie Stem (scientifiche) nella scuola così come la proroga delle risorse per le trasmissioni di Radio Radicale. Spunta, infine un fondo ‘per la realizzazione dei Giochi della Gioventù‘, con una dotazione pari a 20 milioni di euro. Tra le proposte indicate dal partito di Matteo Salvini, invece, quella del taglio dell’Iva sul pellet (ora al 22%), il sostegno al comparto della sicurezza ma anche una riguardante la qualità dell’aria, con interventi per ridurre l’inquinamento. Nessuna proposta di modifica segnalata dal Carroccio sul fronte del Pos o sul tetto al contante, entrano invece una serie di proroghe di agevolazioni per le popolazioni terremotate. Oltre agli emendamenti di M5s e Pd, sono 44 quelli segnalati dal gruppo Azione-Italia Viva. Tra questi, uno propone di togliere l’addizionale erariale alla tassa automobilistica, le tasse e sopratasse per gli istituti superiori e le università, le tasse per le licenze di esercizio, la tassa di abilitazione all’esercizio professionale e ancora l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

Lo scontro sul bonus per i 18enni – “Manteniamo l’impegno preso pubblicamente. Quella che era la carta 18App rimarrà, ci sarà continuità e lavoreremo con le categorie per perfezionarla”, ha dichiarato oggi Mollicone. L’emendamento alla manovra presentato dal deputato Fdi insieme a Rossano Sasso (Lega) e Rita Dalla Chiesa (FI)di fatto chiede di cancellare il bonus cultura per i 18enni, introdotto da Matteo Renzi nel 2016 e reso strutturale lo scorso anno, e di utilizzare i 230 milioni stanziati per altre iniziative del comparto cultura. Dopo le polemiche delle opposizioni, Mollicone aveva dichiarato: “Non aboliamo la App 18, è una fake news“. L’emendamento iniziale però non prevede nessuna carta. E infatti lo stesso Mollicone ha annunciato la riformulazione: “L’intenzione è di fare da subito una nuova Carta in piena continuità, mettendo in sicurezza il sostegno al consumo culturale con criteri di maggiore trasparenza in collaborazione con le categorie”, ribadisce il deputato Fdi.

“Mollicone continua a far finta di non capire. Il tema non è la modifica di 18App. Il tema è l’emendamento presentato che prevede il taglio delle risorse per 18App. Quindi l’abrogazione della norma. Mollicone ci dica se la maggioranza è disponibile a ritirare quell’emendamento o meno. Senza ritiro non ci sono spazi per modifiche ma solo il taglio delle risorse per i ragazzi”, replica la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.