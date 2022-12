“Crediamo che fare una legge che consenta volontariamente di passare 40 giorni per un addestramento che potrebbe essere un domani facilmente integrato qualora servisse sia una cosa utile”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine delle celebrazioni in ricordo degli Alpini e di tutti i soldati caduti in guerra e in pace per la Patria, tenutasi in piazza Duomo a Milano. Ha poi aggiunto: “Ci saranno una serie di incentivi a fronte della partecipazione. Punti per la maturità, per la laurea, e un punteggio aggiuntivo per tutti i concorsi pubblici”.