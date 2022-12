“Mi sono riunito oggi ad Arcore con i ministri, i sottosegretari, i capigruppo e i vicepresidenti delle Camere della nostra formazione politica. La legge di bilancio, che speriamo venga approvata a breve, contiene molti nostri interventi: in particolare, l’aumento delle pensioni minime per gli anziani a 600 euro, così potremo nel corso della legislatura arrivare ai 1000 euro che ci siamo proposti”. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un video pubblicato sui social, dopo aver convocato ad Arcore la squadra di governo del suo partito per fare il punto sulla legge di bilancio. “Per quanto riguarda le assunzioni dei giovani dai 18 ai 34 anni, vogliamo che il costo per le aziende non sia più il doppio come avviene ora ma che sia uguale allo stipendio del nuovo assunto”, ha concluso il Cavaliere.