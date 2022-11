“Help, help” urlano i migranti a bordo della Geo Barents. Sulla nave della ong Medici senza Frontiere, attraccata nella banchina del molo dieci del porto di Catania, i naufraghi mostrano due cartelli, in uno c’è scritto “Help” (“aiuto”) e nell’altro “Disembark 4 all” (“Sbarco per tutti“). Inoltre è appena entrato in banchina, nel molo dieci del porto, un mezzo del ministero degli Interni che viene utilizzato per le identificazioni. Questo farebbe ipotizzare un eventuale sbarco di migranti dalla Geo Barents nel caso gli ispettori dell’Usmaf – attesi a breve – dovessero verificare a bordo condizioni critiche. Si tratta dello stesso mezzo usato per identificare i naufraghi che hanno lasciato la nave della Ong perché ritenuti fragili.