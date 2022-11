Fiorello imita il presidente del Senato Ignazio La Russa in un video diffuso sui suoi canali social in cui fa a modo suo la rassegna stampa dei quotidiani. La prima battuta è sulla vittoria di Lula alle elezioni brasiliane: “Io un presidente brasiliano con un nome da donna non lo posso sopportare. Ma che minchia di nome è?“. E poi sulle celebrazioni per il 25 aprile, festa della Liberazione: “Io lo festeggio su un cingolato dell’Ascania sparando colpi in aria con un moschetto del ’45”, improvvisa il comico tra le risate dei presenti.