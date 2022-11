Il caso di Memo Remigi ha riaperto un cassetto lasciato semi chiuso negli anni. Quello andato in onda la scorsa settimana non è, infatti, il primo episodio di molestie andato avvenuto sulla rete ammiraglia Rai: a rievocare il precedente sono stati Salvo Sottile e Franco Di Mare, protagonisti nelle scorse ore di un acceso dibattito sui social. È risaputo che tra il Direttore di Rai3 e il conduttore de “I Fatti Vostri” su Rai2 non scorra buon sangue e i due non hanno perso l’occasione per confermarlo. Tutto è partito da un post pubblicato su Twitter da Di Mare, con le immagini di un servizio televisivo di Striscia la Notizia. In questa clip si accusava lo stesso Franco di Mare di molestie nei confronti della collega Sonia Grey durante la stagione di Unomattina che conducevano insieme nel 2004. “18 anni fa, 2004 per la precisione: ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. Infatti li ho querelati”, è sbottato Di Mare.

A sua volta Sottile ha deciso di ricondividere il post e replicare con il suo punto di vista: “Possibile che esistano ancora credenze mesozoiche secondo le quali toccare il c*lo a una donna (per giunta in tv) è “’solo uno scherzo’”?, ha detto il conduttore. E ancora: “Ma che messaggio passa così? Che se scherzi puoi farlo? Io (anche) da telespettatore li trovo ‘scherzi’ di pessimo gusto”, ha aggiunto Sottile. Immediata la replica di Di Mare: “Prima o poi convincerò una mia ex collaboratrice che riceveva pressioni telefoniche indesiderate da un ex conduttore di Rai3 a raccontarlo pubblicamente. Ci faremo risate mesozoiche”. Ecco quindi che il botta e risposta è iniziato: “Siamo pronti. Invece altre donne che ricevevano attenzioni e sms indesiderati da un altro ‘ex’ col vizietto delle minacce da mafioso di terza fila, mi risulta siano pronte a raccontarlo prestissimo…sai che risate!”, ha rilanciato Sottile. E ancora: “Arriviamo al paleolitico!”.

Stoccate che tra pubblico e addetti ai lavori hanno creato curiosità, lasciando di sasso chi quegli studi li frequenta quotidianamente. Un’altra testimonianza di un ex volto Rai ad esempio è quella di Adriana Volpe che, per anni, ha incolpato il collega Giancarlo Magalli di non tutelare a dovere la figura femminile. E lo stesso Sottile è subentrato proprio a loro per la conduzione de I Fatti Vostri con Anna Falchi, Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.