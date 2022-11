Una questione delicata, un pettegolezzo sfuggito per caso e poi approfondito in diretta su Canale 5. Stiamo parlando di quello che vede coinvolti Antonella Fiordelisi e Francesco Totti. Di recente, infatti, la concorrente del Grande Fratello Vip7 aveva rivelato che l’ex capitano giallorosso avrebbe provato a contattarla su Instagram (questa la sua versione). Quindi la regia aveva cambiato immediatamente inquadratura. Nella serata di ieri 31 ottobre, Alfonso Signorini ha voluto sviscerare il gossip per scoprire tutta la verità, o presunta tale: “Ho bisogno di parlare con te. Nella Casa ti sei lasciata sfuggire un’affermazione che non ti dico cosa ha fatto scoppiare sul web”, ha esordito il conduttore mandando in onda la clip in questione.

Quindi Signorini le ha chiesto maggiori dettagli e Fiordelisi ha raccontato: “Totti mi scrisse ‘ciao’, ma poi lo aveva annullato. Quando è successo? Circa due mesi fa, non ricordo bene il momento. Dici che ho fatto un guaio?”. “Vorrei capire se ti ha scritto durante l’estate, prima dell’estate. Lui si era già lasciato da Ilary Blasi oppure no?”. Lei ha risposto di sì e quindi Signorini ha aggiunto: “Allora lo ha fatto quando stava già con Noemi (Bocchi, la nuova fiamma, ndr)”. “Oppure era da solo, non lo so”, ha aggiunto Fiordelisi. Quindi il conduttore, lapidario: “Solo non lo è mai stato”. E ancora il direttore di Chi: “Questa cosa, se vera, farà arrabbiare Noemi“. “Ah, ciao Noemi”, ha reagito Antonella in modo ironico per poi precisare: “Non è una cretinata”. Signorini ha voluto chiarire: “Naturalmente tu ti assumi la responsabilità di quello che dici, noi non c’entriamo niente”. Ma non è finita qui.

Alfonso Signorini ha infatti spifferato che Antonella Fiordelisi è solita ricevere tanti messaggi da calciatori professionisti. “Eh sì, ogni tanto”, ha risposto la sportiva, ex Temptation Island, per poi aggiungere: “L’ultimo famoso è un calciatore che inizia con la Z ed è di Roma. Aveva organizzato tutto lui e poi non si è presentato all’appuntamento. Non so perché, forse perché ho detto che sarei andata al Grande Fratello”. Il conduttore del reality show ha infine ricordato la presunta storia di Higuain. Antonella ha confermato tutto: “Sì. È stato più esplicito, prima ha iniziato a parlare del più e del meno, poi mi ha chiesto delle foto un po’ spinte. Non gliele ho mai inviate, gli ho mandato una pernacchia”. “Brava Antonella, così si fa! Ci piaci”, ha concluso Signorini, invitando la ragazza a raggiungere gli altri ‘vipponi’ in salone. Intanto, puntuale come un orologio svizzero, è arrivato il commento di Alex Nuccetelli, pr romano e amico del Pupone. “A ca**ara, ti piacerebbe. Non ti ha mai ca**to Francesco, sei stata mal consigliata. Ridicoli”, ha scritto Nuccetelli, che negli ultimi mesi è diventato una sorta di portavoce dell’amico, l’ex numero 10 giallorosso. Parole rivolte ad Antonella Fiordelisi e Alfonso Signorini, entrambi citati nella Instagram story pubblicata dal pr oggi 1 novembre.