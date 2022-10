Un morto e un edificio residenziale distrutto, tra macerie e detriti. È il risultato dei recenti attacchi e bombardamenti russi sulla città di Mykolaiv. “L’Ucraina è sotto tiro degli occupanti. Continuano a fare ciò che sanno fare meglio: terrorizzare e uccidere i civili. A Mykolaiv, il nemico ha distrutto un edificio residenziale con razzi e missili C-300. Una persona è morta. C’è stato anche un attacco che ha colpito il mercato dei fiori, la piazza e il parco dei castagneti. Mi chiedo contro cosa stessero combattendo i terroristi russi in queste strutture assolutamente pacifiche? – ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, condividendo sui social un video delle conseguenze degli attacchi – Uno Stato terrorista non cambierà nulla per sé stesso con tali azioni. Non farà che confermare la sua essenza distruttiva, omicida e assassina, di cui sarà sicuramente responsabile e sarà tenuto a rispondere”.