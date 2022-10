Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condiviso su Facebook video e foto che ritraggono la distruzione inflitta la notte scorsa alla città di Zaporizhzhia dall’attacco missilistico russo. “Il mondo deve vedere la verità. Un attacco missilistico sulla popolazione civile di Zaporizhzhia ha distrutto case residenziali e private, dove la gente dormiva di notte, viveva e non attaccava nessuno. L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra. L’Ucraina non ha fatto nulla per provocarla. Abbiamo a che fare con uno Stato che non vuole la pace. Con uno Stato terrorista”, ha scritto il presidente ucraino.