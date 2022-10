Ha avuto un malore mentre si trovava in sinagoga e adesso è ricoverato in ospedale l’ex primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. L’ex premier ha preso parte alle preghiere per la fine dello Yom Kippur quando, nel pomeriggio, si è sentito male accusando dolori al petto. Così si è reso necessario l’intervento del primo soccorso che ha trasportato il 72enne in una struttura dove rimarrà almeno fino a giovedì.

Il suo partito, il Likud, ha fatto sapere che il leader della formazione della destra israeliana “è stato sottoposto ad una serie di accertamenti e che ora si sente bene“. Versione confermata anche dall’ospedale che spiega: “Dopo consultazioni è stato deciso che Netanyahu sarà trattenuto nel nosocomio per la notte in osservazione”. Il suo medico, Zvi Hoerman Berkowitz, ha detto che Netanyahu è in “stato eccellente”.