“Questa farsa nel territorio occupato non può nemmeno essere definita un’imitazione di referendum“. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo le votazioni nel Donbass. “Nessuna delle azioni criminali della Russia cambierà nulla per l’Ucraina – ha proseguito – Riconosciamo la Carta delle Nazioni Unite, riconosciamo i principi base della convivenza dei popoli. E continueremo ad agire per proteggere la vita normale in Ucraina, in Europa e nel mondo. Agiremo per proteggere la nostra gente nella regione di Kherson, nella regione di Zaporizhzhia, nel Donbass, nelle aree attualmente occupate della regione di Kharkiv e in Crimea”.