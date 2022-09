Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia un appello per condannare gli “pseudo-referendum” organizzati dalla Russia e in corso in quattro territori conquistati in Ucraina dall’inizio della guerra, poiché i delegati del Cremlino hanno iniziato a votare sull’annessione da parte della Russia nelle aree controllate da Mosca. Nel suo discorso quotidiano alla nazione, Zelensky si è detto convinto che “il mondo reagirà con la massima giustizia agli pseudo-referendum” e che questi “saranno inequivocabilmente condannati”. “Ho una semplice richiesta da fare a tutta la nostra gente che si trova nei territori temporaneamente occupati. Fate ciò che conta di più: salvate le vostre vite e aiutateci a indebolire e distruggere gli occupanti. Sfuggite alla mobilitazione russa con ogni mezzo. Provate a raggiungere il territorio libero dell’Ucraina. Ma se venite arruolati ed entrate nell’esercito russo, sabotate qualsiasi attività nemica, interferite con qualsiasi operazione russa”