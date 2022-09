Sta facendo il giro del mondo la performance di una giovane iraniana che intona l’inno della resistenza italiana “Bella Ciao” in memoria di di Mahsa Amini, la 22enne picchiata a morte dalla polizia morale a Teheran il 13 settembre scorso. La canzone, nota ormai in tutto il mondo e utilizzata in diverse occasioni, in questo caso è stata riadattata alla protesta che le donne iraniane stanno portando avanti in tutto il Paese per rivendicare i propri diritti