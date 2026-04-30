I nostri ragazzi che soffrono, in questo momento, perché semplicemente hanno deciso di restare umani sono i loro fratelli, e alla fine vinceranno

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Ho conosciuto Toaff. Il giovane “brigatista” di Roma e i coloni nazisti di Netanyalu non sono tutto Israele. Né i pirati che – scherani degli oligarchi americani, europei, russi, “israeliani”, “arabi”, di tutto l’orrendo mondo dei miliardari – afferrano gli uomini giusti che, con pietà e coraggio, affrontano il mare per dare aiuto alle vittime dell’antisemitismo moderno, degli assassini di Gaza e di Rabin, dei rinnegatori della storia.

Centinaia di ragazzi ebrei in questo momento si rifiutano (e sono ragazzi coraggiosi, patrioti) di prendere le armi nell’esercito massacratore.

Un uomo – fra i tanti – è in carcere e affronta le torture, non cede né al terrorismo né agli invasori: ed è Bargouthi, il Mazzini del popolo palestinese. Non dimentichiamo mai questi eroi, che sono l’onore dei loro popoli e forse, chissà, il loro avvenire. Sono loro la vera brigata ebraica, loro la vera liberazione di Palestina.

I nostri ragazzi che soffrono, in questo momento, perché semplicemente hanno deciso di restare umani sono i loro fratelli, e alla fine vinceranno.