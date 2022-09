Centinaia di vespe morte. Nel lavandino, a terra e persino sul davanzale. Sono le inquietanti immagini che arrivano da Roma in un video pubblicato dalla pagina Instagram di Welcome to Favelas. Nella clip si vede il bagno di un appartamento invaso da vespe orientalis, denuncia il post, che da qualche settimana hanno messo in allarme la Capitale. Gli esemplari sono morti perché, come si intuisce dalla seconda immagine del post, è appena avvenuta una disinfestazione a opera dei Vigili del fuoco. “Quiete dopo la tempesta”, dice una voce femminile all’inizio del video. Fuori dalla finestra del bagno, come si vede in una successiva clip, c’era infatti un nido pieno di esemplari e così la padrona di casa ha chiamato i pompieri. Ecco le inquietanti immagini.