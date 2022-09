“Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Era Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica”. Così ha detto Francesco Totti nella sua discussa intervista al Corriere della Sera in cui ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. L’ex Capitano della Roma ha raccontato la sua versione dei fatti, ricostruendo le tappe della crisi, iniziata a suo dire già nel 2016: così è arrivato a citare Alessia Solidani, hairstylist tra le più amate dalle star italiane.

Sarebbe stata lei, a detta del “Pupone”, a fare da tramite tra la conduttrice e l’uomo indicato come suo presunto amante. Ma chi è Alessia Solidani? Come abbiamo detto, è un’hairstylist, una parrucchiera, e tra i suoi clienti annovera anche Michelle Hunziker. Ha cinque saloni attivi a Roma e con Ilary ha stretto un rapporto di amicizia consolidatosi negli anni: è lei l’artefice di molti look della conduttrice che spesso la immortala nelle sue Storie di Instagram. L’ultima volta è stata solo pochi giorni fa, quando le due donne hanno pranzato insieme all’Hotel De Russie a Roma.