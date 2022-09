Hanno fatto il giro del mondo, rubando a tratti la scena al neo re Carlo III, le immagini della reunion tra l’erede al trono William e il ribelle Harry, con accanto le rispettive consorti Kate e Meghan. La scena è avvenuta di fronte al castello di Windsor, in un comune atto di omaggio alla memoria della nonna scomparsa, la regina Elisabetta. Ed è stata proprio in questa occasione, come rivela il quotidiano inglese The Independent, che Kate Middleton, fresca di investitura a Principessa del Galles e Duchessa di Cornovaglia, ha rivelato un aneddoto famigliare legato alla scomparsa della sovrana. Mentre stringeva le mani delle tante persone riunite davanti ai cancelli della dimora dove, dall’inizio della pandemia, si era trasferita a vivere Elisabetta II, Kate ha raccontato infatti ai presenti le parole del principino Louis, 4 anni, una volta saputo della morte della bisnonna. “Almeno la nonna è con il bisnonno ora“: così avrebbe detto il terzogenito di William e Kate.