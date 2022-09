Stava facendo jogging con un amico in una zona di campagna quando un suv è piombato a tutta velocità e li ha travolti. Per Alessandra, 20 anni, non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di venerdì 2 settembre a Carpi, in provincia di Modena: secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi stavano correndo lungo traversa San Giorgio, una delle arterie principali della periferia della cittadina, attraversata da diverse strade di campagna, in una zona abitualmente frequentata da ciclisti e podisti.

Proprio mentre attraversavano un incrocio, non nuovo ad incidenti simili, sono stati centrati dal suv: la ragazza è morta sul colpo, sbalzata per metri; l’amico invece, è finito nel fossato a bordo strada, riportando gravi ferite a gambe e torace. Il 118 è intervenuto subito per i soccorsi ma i tentativi di rianimare Alessandra sono stati vani. La polizia locale si è occupata dei rilievi. L’autista del suv, un uomo di 60 anni, è stato sottoposto ad accertamenti ed è risultato negativo all’alcol test.