Rissa in aereo: due piloti di Air France si sono resi protagonisti di uno scontro fisico durante un volo Ginevra-Parigi a giugno. Secondo la ricostruzione del quotidiano svizzero La Tribune, il pilota e il copilota sono venuti alle mani poco dopo il decollo afferrandosi l’un l’altro per il collo dopo che, risulta, uno dei due avrebbe colpito l’altro. L’equipaggio è prontamente intervenuto a calmare gli animi e un membro di esso ha trascorso il tragitto restante in cabina con i piloti che sono stati immediatamente sospesi dalla compagnia.

La notizia è circolata dopo che la BEA, l’agenzia investigativa francese, ha pubblicato un rapporto in cui denunciava il fatto che alcuni dipendenti di Air France non rispettano le procedure di sicurezza. Gli investigatori hanno richiesto protocolli più efficienti, anche se il viaggio è proseguito regolarmente ed è atterrato senza problemi. Infatti, secondo un funzionario di Air France, la lite non ha influito sul resto della tratta.

All’interno del documento pubblicato, la BEA si è concentrata sulla perdita di carburante su un volo da Brazzaville, nella Repubblica del Congo, a Parigi del dicembre 2020, quando i piloti hanno reindirizzato l’aereo ma non hanno interrotto l’alimentazione al motore o sono atterrati il prima possibile, come richiesto dalla procedura. L’aereo è atterrato in sicurezza in Ciad, ma il rapporto dell’agenzia investigativa francese ha avvertito che il motore avrebbe potuto prendere fuoco. Nel documento vengono menzionati tre casi simili tra il 2017 e il 2022 in cui si sottolinea che alcuni piloti agiscono sulla base della propria analisi della situazione anziché sui protocolli di sicurezza.

In risposta, Air France ha dichiarato che sta effettuando un audit sulla sicurezza. La compagnia ha aggiunto di essersi impegnata a seguire le raccomandazioni della BEA, che includono consentire ai piloti di studiare i loro voli in seguito e rendere i manuali di addestramento più severi sul rispetto della procedura. La società d’aviazione ha fatto notare che effettua migliaia di voli al giorno e il rapporto menziona solo quattro di questi incidenti di sicurezza. Sulla questione sono intervenuti anche i sindacati dei piloti di Air France insistendo sul fatto che la sicurezza è fondamentale per tutti i piloti e difendendo le azioni di quest’ultimi durante le situazioni di emergenza.