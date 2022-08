Tutta la rete di fiumi e torrenti dell’Alessandrino versa in un grave stato di crisi. Negli alvei l’acqua è sempre più rara e lascia il posto a lunghe distese di sabbia e vegetazione. Le immagini dal drone mostrano la situazione del torrente Scrivia all’altezza di Tortona e quella del fiume Orba a Casal Cermelli, sempre in provincia di Alessandria. La situazione in entrambi i casi è drammatica. Nel letto del fiume solo sabbia, vegetazione e sassi. L’ultimo evento siccitoso rilevante risale al 2017, ma non in condizioni e proporzioni come quelle attuali.