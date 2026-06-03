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Ultimo aggiornamento: 16:10

Roland Garros, la diretta di Cobolli-Auger-Aliassime: è iniziato il quarto di finale

di D. Cannizzaro e D. Fiori
L'Italia sogna con Flavio Cobolli: una sua vittoria garantirebbe la certezza matematica di avere un azzurro in finale. Di fronte però c'è il canadese, futuro numero 4 al mondo
Roland Garros, la diretta di Cobolli-Auger-Aliassime: è iniziato il quarto di finale
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Momenti chiave

  • Inizia il match
  • L'incognita del vento
  • Cobolli sfida Auger-Aliassime
    • 16:10

      Inizia il match

      Si comincia con Auger-Aliassime al servizio

    • 16:07

      L’incognita del vento

      C’è molto vento oggi a Parigi, si sente anche sul Philippe Chatrier: può diventare un fattore chiave in questo match.

    • 16:02

      L’ingresso in campo

      Cobolli e Auger-Aliassime fanno il loro ingresso in campo: a breve l’inizio del riscaldamento

    • 15:55

      Seconda volta ai quarti

      Per Cobolli è la seconda volta ai quarti di uno Slam: li aveva già raggiunti a Wimbledon l’anno scorso. Auger-Aliassime è più esperto: ha già giocato quattro volte un quarto Slam, raggiungendo la semifinale in due occasioni. Per entrambi però è la prima volta tra i primi 8 del Roland Garros.

    • 15:46

      Sabalenka sconfitta

      È successo l’impensabile nell’ultimo quarto di finale femminile: Sabalenka, avanti di un set e di un doppio break, ha subito la rimonta di Shnaider. La russa, con un parziale di 10 game a zero, ha ribaltato il match a sorpresa e conquistato la semifinale con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0.

      A breve l’inizio del match tra Cobolli e Auger-Aliassime

    • 15:16

      Ritarda l’inizio del match

      L’ultimo quarto femminile tra Aryna Sabalenka e Diana Shnaider sta durando più del previsto: la russa è riuscita a portare la numero 1 al mondo al terzo set. Ritarda così l’inizio della sfida tra Cobolli e Auger-Aliassime, terzo match in programma oggi sul Philippe Chatrier.

    • 14:55

      I precedenti (ben auguranti)

      Cobolli e Auger-Aliassime si sono già sfidati due volte, sempre nel 2024 e sempre sul cemento. Ad Acapulco l’azzurro ha vinto in tre set, mentre in Canada – in casa di Auger-Aliassime – lo ha battuto in due set. Cobolli quindi guida 2 a 0 nei precedenti. E spera che oggi non venga invertito questo trend.

    • 14:37

      Dove vederla in tv e streaming

      In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro.

    • 14:36

      Quando inizia il match

      Manca poco all’inizio del quarto di finale maschile. Cobolli e Auger-Aliassime scenderanno in campo al termine del match femminile tra Sabalenka e Shnaider: la numero 1 bielorussa conduce di un set e un break.

    • 14:35

      Cobolli sfida Auger-Aliassime

      Flavio Cobolli contro Felix Auger-Aliassime, quarti di finale del Roland Garros: l’Italia del tennis sogna l’impresa. Una vittoria del 24enne azzurro, infatti, regalerebbe la certezza di avere almeno un italiano in finale a Parigi, in attesa dell’altro quarto di finale tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

      Di fronte però c’è il canadese, futuro numero 4 al mondo e considerato il favorito nella parte alta di tabellone, orfana di Jannik Sinner.