Disagi per temporali e alberi caduti in alcune province piemontesi colpite dal maltempo. Il conducente di un taxi, 56 anni, è morto nella sua auto per la caduta di un albero a Pino Torinese. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere mentre il passeggero che trasportava è rimasto illeso. La macchina, dopo l’impatto, ha continuato la sua corsa, colpendo altre due auto che arrivavano in senso opposto, senza causare feriti. A causare la caduta dell’albero, con ogni probabilità, è stato il forte vento.

I vigili del fuoco sono stati impegnati anche nell’Alessandrino tra Novese, Ovadese, Tortonese e Casalese per la messa sicurezza di alberi caduti dopo essere stati colpiti da fulmini e pali pericolanti. A Casale Monferrato si è verificato un incidente a causa del fondo reso viscido dalle condizioni meteo. Un’auto con a bordo 2 giovani, di 36 e 35 anni, ha centrato e abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica, per poi ribaltarsi. Conducente e passeggero sono stati trasportati in ospedale ad Alessandria per accertamenti. Il forte temporale che si è abbattuto nella notte ha provocato ampi danni al PalaLancia a Chivasso (Torino). Il vento ha scoperchiato la struttura portando via il tetto in lamiera: in pochi minuti l’interno si è allagato rendendo inagibile la struttura. Il PalaLancia viene utilizzato come palazzetto dello sport da molte società sportive e, di recente, era stato riconvertito temporaneamente in hub vaccinale. Il maltempo di ieri ha colpito anche l’Astigiano. Decine di interventi dei vigili del fuoco durante la notte scorsa, per alberi caduti in strada, allagamenti e disagi, dovuti anche alla grandine, che si è abbattuta soprattutto tra Montafia, Villanova e Moncucco Torinese. Nessuna conseguenza per le persone.

Ieri le le situazioni più complesse si sono registrate in Trentino-Alto Adige, Veneto e Valle d’Aosta. In Val di Fassa un temporale ha provocato numerosi smottamenti nei diversi centri abitati, la situazione, è tornata sotto controllo con il rientro a casa degli evacuati. Sopra Cortina d’Ampezzo, invece, una coppia di alpinisti è stata tratta in salvo dopo essere stata investita dal maltempo a 2.950 metri di quota sulla Ferrata di Punta Aglio alla Tofana di Mezzo, mentre due gruppi di scout sorpresi dai temporali sono stati soccorsi e recuperati a Santo Stefano di Cadore e nella zona della Malga Fanes. Sempre a Cortina, inoltre, resta chiusa la statale ‘Alemagna’ per una frana caduta in due punti subito dopo il paese in direzione di Dobbiaco. In valle d’Aosta in Val Ferret, sotto il Monte Bianco, la frana caduta ha danneggiato l’acquedotto: tre frazioni sono senz’acqua compresa Courmayeur.