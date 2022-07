Uno show da urlo e, sullo sfondo, l’incantevole isola di Capri. Jennifer Lopez non sbaglia un colpo e, dal suo sbarco in Italia, non si parla che di lei. Nella giornata di ieri, la popstar ha reso indimenticabile l’evento benefico organizzato da Unicef e LuisaViaRoma nella Certosa di San Giacomo. Uno spettacolo imbastito, grazie all’aiuto di staff e ballerini, sulle note di hit come If you had my love, Waiting for tonight, Dance again e On the floor, oltre che un medley di brani di mostri sacri come Diana Ross, Donna Summer, Chaka Khan e Gloria Gaynor. Attraente nei suoi abiti Roberto Cavalli, che hanno messo in mostra il fisico tonico e statuario, JLo ha incantato con energia il pubblico, il quale non ha potuto fare a meno di immortalare la performance sui social.

Tra i numerosi presenti, Casey Affleck, fratello minore del marito della diva, Ben Affleck (a Los Angeles per impegni lavorativi) e celebrità del cinema e dello spettacolo: Jared Leto, Leonardo Di Caprio, Jamie Fox, Spike Lee, Vanessa Hudgens. Ma anche illustri volti italiani come Enrico Papi, Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci, Diletta Leotta e molti altri. Tutti pazzi per Jennifer e partecipi di un gala da sogno, pianificato con l’obiettivo di sostenere i bambini più bisognosi. E ben riuscito nell’intento. I posti in prima fila, infatti, sono stati venduti a 25mila euro, mentre i prezzi dei tavoli da 10 e 12 persone, oscillavano tra i 75.000 e i 250.000 euro.

Pochi giorni prima dello show, Jennifer Lopez si è goduta l’isola, tra pasti nei ristoranti di lusso e passeggiate in centro. Proprio in una di queste sere, si è concessa a un simpatico siparietto. Durante una cena, lo staff del locale le ha dedicato il brano That’s Amore di Dean Martin in una versione inedita, omaggio al Bel Paese. Tra le note della canzone, le parole “bella”, “mozzarella”, “tarantella”, hanno suscitato il sorriso della popstar, che ha anche cercato di intonarla. Poi i saluti ai fan, lasciandosi trasportare dalla melodia di una dolce dichiarazione d’amore per Napoli. L’episodio, ripreso dalla fan page di JLo, è subito diventato virale sui social.