L’ultima provocazione di Chiara Ferragni ha raccolto molti dissensi. D’altronde, si sa, bene o male l’importante è che se ne parli, e di azioni divisive l’influencer ne ha collezionate diverse nel corso degli anni. Questa volta ha regalato ai follower un video nel quale indossa un paio di jeans a dir poco originali. Questi pantaloni, infatti, sono tagliati sulle cosce e lasciano “scoperti” i glutei. Un nude look piuttosto audace, che viene difficile immaginare indossato dalle ragazze per le vie della città.

I jeans con toppe nude non sono piaciuti ai seguaci dell’imprenditrice digitale, che rimarcano la bellezza del fisico della Ferragni ma non riescono proprio a digerire quei pantaloni definiti brutti e volgari.”Tu bella sempre ma questi sono orrendi dai…” scrive qualcuno, “Tu stupenda fisico ma i jeans sono terribili! È la prima volta che non mi piace un tuo outfit”dice qualcun altro. E ancora: “Fai prima a non metterli“, “La soluzione a quando fa troppo caldo e vuoi mettere comunque un jeans” scherzano altri.

Nelle scorse ore invece Chiara Ferragni ha rivelato un simpatico aneddoto riguardante la sua storia con Fedez. Era il 2014 e i due ancora non si conoscevano. Lei lo vede sulla cover di Rolling Stone e pensa: “Ma chi sarà questo tipo?, sarà un ragazzo straniero e invece era Fede. Poi ho letto ‘Fedez la rivelazione’ e ho visto che era un italiano. Ho detto buon per lui perché mi sembra proprio un figo”. Ora quella stessa foto si trova nel loro bagno di casa: “Non chiedetemi perché, non sapevamo dove metterla”, ha confessato.