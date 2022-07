“Di solito bagnavamo tutti i prati e metà del mais una volta alla settimana, ma con la turnazione di 15 giorni abbiamo dovuto fare una scelta e ora i prati sono bruciati“. Lo racconta Nicholas Fusar Poli, titolare dell’azienda ‘la Robinia’ di Arluno, nel Milanese, che come tutti gli agricoltori da settimane è ormai alle prese con l”ondata di caldo record e un allarme siccità che hanno messo a dura prova le coltivazioni. “La nostra produzione di solito era abbastanza buona. Quest’anno è il 50% in meno, se non addirittura oltre il 50%”, aggiunge