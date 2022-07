Una fan dei Pearl Jam è stata cacciata dal concerto che la band ha tenuto a Zurigo lo scorso 23 giugno. È stato il frontman Eddie Vedder a redarguire la donna, colpevole di aver usato violenza su un altro spettatore. La band di Seattle stava suonando all’Hallenstadion quando, durante lo show, Vedder ha notato la rissa tra la folla e ha interrotto il concerto.

“Accendi le luci, per favore. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi ho visto tutto, lo so, ti dava fastidio. Eri infastidita perché lui stava filmando tutto il tempo, ci sta che ti abbia fatto inc*****e ma non puoi nemmeno colpirlo alla nuca, anche se sei una donna. Apprezzo il fatto che tu possa essere forte, ma smettila di picchiarlo: vai fuori di qui. La violenza non è consentita” l’ha rimproverata pubblicamente il musicista. “Mi dispiace signora, non è consentita la violenza. Avresti potuto farmi segno con la mano, ti stavo guardando. Mi dispiace, ma non va per niente bene, qui non picchiamo nessuno“. Dopo che la security ha allontanato la donna, il concerto è ripreso in tutta tranquillità.

L’episodio, come detto, risale al 23 giugno, ma solo di recente i video realizzati dai presenti hanno iniziato a circolare.