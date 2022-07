Ilary Blasi sarebbe furiosa per le foto pubblicate da Chi che ritraggono Francesco Totti con Noemi Bocchi. Il motivo? Sarebbe venuto meno un patto che in qualche modo i due ex coniugi avrebbero stretto: non farsi beccare con nuove fiamme per una questione di facciata e per tutelare i figli. Ma le cose, come sappiamo, sono andate diversamente.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini i dettagli della separazione tra la Blasi e Totti faticano a venire a galla perché l’intera Capitale avrebbe fatto scudo per proteggere l’ex capitano della Roma. Insomma, la storia tra il ‘Pupone’ e la Bocchi pare fosse nota nell’ambiente ma nessuno si era sbottonato. Totti “ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere avuto una relazione con Noemi”, spiega Chi. “Al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto era perché era sicura di non essere smentita dai fatti”.

Poi si è aperto un varco nella rete di protezione del Capitano. Quelle foto che lo ritraggono insieme a Noemi sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Per questo Ilary si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di Chi. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme. Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi”.

Il matrimonio invece a questo punto è andato inesorabilmente in frantumi e gli ex coniugi hanno annunciato la loro separazione. E persino lo spot della Blasi, testimonial di un noto ammorbidente, sarebbe stato modificato eliminando la parola “matrimonio” dalle battute della showgirl.