Charlene di Monaco questa volta ha optato per il nero, ma è cascata su un dettaglio non da poco. La Wittstock, per l‘incontro con Papa Francesco, ha sfoggiato un look che non è passato inosservato e anzi si è prestato a interpretazioni su un eventuale messaggio che la donna avrebbe voluto veicolare. Forse ad Alberto di Monaco? A dare “scandalo” però sono state le spalle scoperte. La visita ha avuto luogo dopo l’appuntamento dell’anno, il gala della Croce Rossa, a cui Charlene si è presentata in abito lungo e celeste.

In Vaticano la coppia ha percorso il cortile per visitare i musei e le sale private del Palazzo Apostolico nel cortile di San Damaso in attesa dell’incontro con Papa Francesco per un colloquio privato.

Non è la prima volta che i due reali monegaschi vengono ricevuti dal pontefice. Era già successo nel 2013 e nel 2016. L’ultima volta Charlene si era presentata con un abito bianco e velo sui capelli, questa volta invece il suo outfit è stato letto come specchio del momento delicato che sta attraversando. La lunga malattia, le voci sulla crisi con Alberto di Monaco: l’umore di Charlene non sarebbe esattamente alle stelle, e la scelta dell’abito nero starebbe a sottolineare proprio questo.

La principessa per l’incontro con Papa Francesco ha indossato un vestito nero con scollo a barchetta e velo di pizzo a coprirle il capo, al collo una collana con crocifisso di legno. Come si diceva però, Charlene avrebbe violato il rigido dress code imposto dalla sede pontificia con il top trasparente e le spalle scoperte. Un errore che si sarebbe potuto trasformare in un incidente diplomatico.