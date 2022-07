Questa è davvero una di quelle notizie che già sentiamo un profumino di Pulitzer. Tant’è, un rotocalco online si occupa di molte, moltissime cose. E questo, per chi segue la famiglia Ferragni-Lucia, è un evento molto atteso. Vittoria, la secondogentita di Fedez e Chiara Ferragni, ha detto ‘papà’. Uno dice, prima o poi lo fanno tutti i bambini. E nel caso della piccola Vittoria più “poi” che “prima”. Babbo Fedez ha provato e riprovato ma niente, la piccola chiamava solo la mamma. Finché non è giunto il lieto evento proprio in diretta. “Ora se dicesse in diretta ‘papà’ sarebbe bellissimo. Dici ‘papà’, amore?”, ha chiesto il rapper. Accontentato. E visibilmente emozionato e felice.