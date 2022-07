Una possibile vincita da 1.8 milioni di euro è stata registrata nei giorni scorsi a Fontanafredda con il Gratta e vinci “Turista per sempre“. Il biglietto è stato acquistato all’edicola “Del Sole” a Villadolt Quartiere Satellite. Mistero sul nome del possibile vincitore.

A riportare la notizia è il Gazzettino, secondo il quale la vincita è stata fatta recapitare attraverso una fotocopia del biglietto vincente con annessa la scritta “Grazie”. Doppia scritta “Turista per sempre” e una combinazione da più di un milione di euro. Si tratta della combinazione che dà il massimo della vincita, ovvero trecentomila euro pagati subito dopo aver verificato la validità del tagliando, a cui va aggiunta una rendita di seimila euro al mese per vent’anni anni e un bonus finale di centomila euro. Tutto questo tramite l’acquisto di un biglietto da cinque euro.

“Non so davvero chi possa aver infilato il foglio e vinto questa somma. Io apro l’edicola al mattino molto presto e una di queste mattine ho trovato sotto la porta del negozio un foglio con in grande la scritta “grazie” e la copia del biglietto vincente. Ho guardato incuriosito e ho visto che c’era la doppia scritta che dava diritto al premio massimo. Purtroppo i codici identificativi univoci non sono leggibili ed è difficile poter capire se il biglietto sia vero e dove effettivamente possa essere stato acquistato. Suppongo, avendolo trovato sotto la mia porta, che il fortunato vincitore lo abbia comprato qui. Ho sentito i referenti e mi hanno confermato che solo al momento dell’incasso si potrà capire dove è stato venduto il biglietto” ha spiegato Mele, proprietario dell’edicola, al Messaggero. “Non rimane quindi che aspettare che il fortunato vincitore si decida ad incassare e solo in quel momento il mistero potrà essere risolto” ha aggiunto il proprietario. Serve tanta fortuna per essere vincitore: secondo quanto pubblicato nel sito dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli la probabilità della vincita massima è di un biglietto ogni quattro milioni e 560mila.