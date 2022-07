Nuova polemica tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha postato sui social la foto del cantante con l’addetto alla sicurezza Ivano Monzani, diventato celebre in questi giorni per una serie di smorfie al concerto di Paky, commentando: “Ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo trasforma in un suo contenuto”. Fedez ha replicato con un videomessaggio, spiegando che conosce Monzani da tempo, che sono amici, e prendendosela con Lucarelli: “Non pensare di essere meglio di me, tu sei peggio”.