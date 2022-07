Chiara Ferragni è sempre più provocante e condivide su Instagram numerosi scatti spinti. L’imprenditrice, tra cene in intimo e topless, sta plasmando le barriere del nuovo look, sgretolando il muro dell’immaginazione. Ma a far discutere adesso è il completo di Thierry Mugler che ha indossato a Parigi per la settimana dell’alta moda: decisamente molto seducente, le lascia il lato B quasi del tutto scoperto. I pantaloni scelti dalla Ferragni, infatti, hanno solo due tasche nere appoggiate ai glutei. Nient’altro. Le sensuali fotografie, pubblicate sui social, hanno sollevato spesso polemiche e critiche perché ritenute non adatte a una madre. La rivoluzione “hot” di Chiara ha, però, divertito alcuni fan, i quali ironizzano sulla possibilità che si presenti al Festival di Sanremo 2023 in un abito “eccessivamente” spinto. L’influencer sarà infatti co-conduttrice del festival della canzone italiana per la serata di apertura e di chiusura: in quel caso, vestirà sicuramente in modo più elegante.