Nel Modenese il maltempo ha causato diversi danni, per lo più per il forte vento, con alberi abbattuti e coperture di fabbricati divelte. I fulmini hanno provocato anche alcuni principi d’incendio nei campi, in buona parte poi spenti dalla pioggia. Si sono invece propagate fiamme in un campo a Finale Emilia e in un deposito di fieno all’aperto a Novi di Modena.