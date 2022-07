“Sono profondamente triste per il fatto sulla Marmolada. Molte delle persone che stavano salendo o scendendo al momento della slavina non potevano sapere cosa stava succedendo. Probabilmente sotto il ghiaccio si è formato un lago che poi ha spinto e portato il ghiacciaio a cedere”. Così Reinhold Messner, su Instagram, in merito alla tragedia avvenuta sulla Marmolada. Per l’alpinista e scrittore la causa va ricercata “nel caldo globale e nelle alte temperature in quota di questi giorni”.