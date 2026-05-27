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Ultimo aggiornamento: 22:00

Bambina di 3 anni risucchiata nella vasca idromassaggio in un resort a Celle Ligure: è grave

di Redazione Cronaca
L'allarme è scattato intorno alle 16.30. La piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova
Bambina di 3 anni risucchiata nella vasca idromassaggio in un resort a Celle Ligure: è grave
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È stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell’acqua all’interno una vasca idromassaggio in un resort di Celle Ligure. La vittima è una bambina di tre anni che è rimasta gravemente ferita. La bimba era insieme alla sua famiglia (turisti stranieri) in vacanza nel savonese.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30. La piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell’emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. La piccola è in condizioni stabili mentre i medici stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma agli arti dopo essere rimasta incastrata nel sistema di aspirazione della vasca.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa di Celle, l’automedica del 118 e l’elisoccorso Grifo proveniente da Albenga che ha trasportato in ospedale la piccola. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Celle Ligure, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate al funzionamento dell’impianto della vasca idromassaggio.

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