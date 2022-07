Nel video le immagini dell’attività di lavorazione delle cozze da parte del consorzio cooperative pescatori del Polesine, nel Po, a Scardovari. I problemi legati alla siccità hanno anche intaccato la produzione di molluschi, che ha subito un ritardo di almeno due mesi. L’eccessiva salinità non ha permesso il nutrimento delle cozze e la loro regolare crescita, e il mancato sviluppo della cozza dop di Scardovari, l’unica cozza di questo genere in Italia, ha creato un notevole danno di immagine per tale prodotto. Niky Penini di Legambiente spiega questo fenomeno e come nasce.